عقوبة في انتظار أسامة المولد رغم الصلح مع الرائد

2019/02/17 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن أسامة المولد إدارة اتحاد جدة مازال مهدد ببعض العقوبات من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان أزمة قد نشبت بين أسامة المولد ومدرب الرائد بيسنك هاسي، في المباراة الأخيرة بينهما ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد تصدر عقوبة بإيقاف أو تغريم أسامة المولد.

وأشارت الصحيفة أن لجنة الانضباط ستصدر العقوبة رغم الصلح الذي تم بين الطرفين عقبل المباراة، ولكن عبدالله عسيري مراقب المباراة كتب الواقعة في تقريره.

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وأكدت التقارير أن المولد سيتم إدانته بسبب ما جاء في تقرير مراقب المباراة، لما بدر منه ضد المدير الفني البلجيكي هاسي مدرب فريق الرائد.

إدارة نادي أحد تسعى للتوقيع مع الثنائي ناصر الشمراني وصالح القميزي، لاعبا فريق الشباب، خلال الأيام المقبلة ✍️ pic.twitter.com/FhrbGOcGpn— موقع قول السعودي (@GoalSA) February 17, 2019

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