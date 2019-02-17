2019/02/17 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة ‹صادقون› البرلمانية، التابعة لحركة ‹عصائب أهل الحق›، اليوم الأحد، عن وجود مشروع خارجي يهدف إلى تقسيم محافظة صلاح الدين، بشكل طائفي، حسب وصفها.وقال النائب محمد البلداوي،، إن «هناك أجندات خارجية تريد تقسيم محافظة صلاح الدين على أساس طائفي وعرقي، بل وحتى عشائري».وأضاف البلداوي، أنه «يوم أمس تم عقد اجتماع موسع بين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة ‹الصادقون› :مشروع خارجي لتقسيم محافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة ‹الصادقون› :مشروع خارجي لتقسيم محافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).