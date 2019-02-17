صالح: القضاء على الارهاب يتطلب التزاماً دولياً بدعم البلدان المتضررة

2019/02/17 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية: القضاء على الإرهاب يتطلب التزاماً دولياً بدعم البلدان المتضررة استقبل سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، اليوم الأحد 17-2-2019، رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل والوفد المرافق له.وأكد سيادة الرئيس أهمية تطوير التعاون الامني والعسكري بين البلدين الصديقين، ومساهمة الولايات المتحدة بتسليح وتطوير القدرات العسكرية للقوات الامنية […]

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