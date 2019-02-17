داخلية غزة تعقب على مغادرة موظفي السلطة لمعبر كرم أبو سالم

2019/02/17 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية على معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة هو إجراءات تتطلبها الضرورة الأمنية، خاصة بعد الأحداث التي وقعت مؤخرا في القطاع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البُزم، أن موظفو السلطة في المعبر رفضوا التعاون مع تلك الإجراءات منذ عدة أيام، واليوم تفاجأنا بمغادرة الموظفين للمعبر.

وأضاف البزم، “حفاظا على المقدرات العامة في المعبر، وحرصا على مصالح شعبنا، تقوم الأجهزة والجهات المختصة بتوفير الحماية للمعبر الذي لا زال يعمل كالمعتاد”.

وكانت إدارة معبر كرم أبو سالم، التابعة لهيئة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية، قالت اليوم الأحد، إن “أجهزة الأمن في غزة طالبت طواقم الهيئة بمغادرة المعبر”.

ونقلت الوكالة الرسمية عن إدارة المعبر، أن “الأجهزة الأمنية في غزة طالبت موظفي هيئة المعابر والحدود على معبر كرم أبو سالم بعدم التواجد في المعبر لمدة ثلاثة أيام”.

ويعد معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد في غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لسكان القطاع.

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