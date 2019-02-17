2019/02/17 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو تلقى المراسل الصحفي حيدر هادي تبليغاً لدعوى قضائية رُفعت ضده من قبل النائب السابق السيد حبيب الطرفي.وقال حيدر هادي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، انه ” تلقى تبليغا من محكمة كربلاء بخصوص قضية سابقة رفعها ضده النائب السابق في البرلمان حبيب الطرفي، على اثر تقرير متلفز بثته قناة NRTعربية قبل اكثر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب سابق يرفع دعوى قضائية ضد صحافي بسبب تقرير تلفزيوني عرض ابان الحملة الانتخابية كركوك ناو.

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