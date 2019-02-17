أزمة الكابينة الوزارية|| دولة القانون تحمل الإصلاح والبناء مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة

2019/02/17 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّل ائتلافُ دولةِ القانون بزعامةِ نوري المالكي تحالفَي البناءِ والإصلاحِ مسؤوليةَ تأخيرِ تشكيلِ الحكومة

الناطق باسمِ الائتلاف بهاء النوري قال إن تحالفَ الاصلاحِ معترضٌ على مرشحِ

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