والد نيمار يصدم برشلونة وريال مدريد

2019/02/17 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وجه والد البرازيلي نيمار صدمة قوية لنادي ريال مدريد وبرشلونة الإسباني بشأن مستقبل مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد، وبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأكد والد نيمار أن اللاعب صاحب الرقم 10 من فريق باريس سان جيرمان أكثر سعادة من أي وقت مضى في الفريق الباريسي، والذي يحافظ على مستقبله على المدى القصير.نيمار يمر بفترة حساسة ولذلك، فإن مستقبل النجم البرازيلي هو في قلب كل المخاوف وبالتالي يتم الإعلان عن اسم الرقم 10 PSG مع الإصرار على جانب ريال مدريد أو نحو العودة إلى نادي برشلونة.ومع ذلك، يؤكد نيمار سينيور أن ابنه سعيد للغاية في نادي العاصمة الفرنسية، وينمو بشكل كبير ولا يفكر في الرحيل.وقال والد نيمار "إنه سعيد للغاية هنا وهو ينمو مع PSG،كان عاما نيمار الأول سنة تكيف، سنة من الخبرة، من الآن فصاعدا، إنه جيد جدا في باريس".وزاد "وبصرف النظر عن الاصابة، فهو سعيد جدا في باريس، من الصعب التحدث عن المستقبل، لأنه في كرة القدم يمكن أن يتغير في أي وقت لكن نيمار موجود في باريس".

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