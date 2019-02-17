اتصالات الرصافة تنفذ حملة جديدة لإزالة التجاوزات في منطقة الجادرية

2019/02/17 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باشرت مديرية اتصالات الرصافة في شركة الاتصالات والمعلوماتية عبر لجنتها الفرعية بالتعاون مع كوادر بدالة الجادرية حملة جديدة لرفع التجاوزات الحاصلة على الأعمدة ضمن الرقعة الجغرافية للبدالة.

وذكر بيان تلقته {الفرات نيوز}، أن "الملاكات في المديرية وحسب التوجيهات الصادرة من قبل الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في منطقة الكرادة تمكنت من إزالة جميع التجاوزات عبر حملتها الحاصلة ضمن حدود الموقع".وأشار البيان " أن الحملة شملت ازالة عدد من الكابينات والكابلات الضوئية المخالفة للضوابط والتعليمات والتي تم رفعها من أعمدة الكهرباء".وأضاف البيان "ان المديرية عازمة على استمرار حملاتها لازالة جميع التجاوزات لتشمل جميع مناطق بغداد الرصافة ومحاسبة المخالفين ضمن الاطر القانونية".

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