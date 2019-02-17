جنرال أمريكي كبير في العراق

2019/02/17 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- وصل القائد الأمريكي الكبير الجنرال جوزيف فوتيل، الأحد الى العراق في زيارة تهدف لضمان عدم عودة تنظيم داعش بعد الانسحاب الامريكي من سوريا.

وفوتيل هو قائد القيادة المركزية الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتهدف زيارته الى العراق لإجراء مباحثات محادثات مع مسؤولين أمريكيين وعراقيين من المتوقع أن تركز على ضمان ألا يعاود تنظيم داعش الظهور بعد سحب القوات الأمريكية من سوريا.

ومن المتوقع أيضا أن يبحث فوتيل مع المسؤولين في بغداد الأثر الذي يمكن أن يحدثه الانسحاب الأمريكي من سوريا على العراق حيث تحول التنظيم المتشدد بالفعل إلى أسلوب الكر والفر بعد أن خسر كل الأراضي التي كان يسيطر عليها.

كان فوتيل قال في وقت سابق إنه لا يتوقع أن يؤدي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب أكثر من ألفي جندي من سوريا إلى تغيير ملموس في مستوى القوات الأمريكية في العراق حيث تنشر الولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف جندي.



وقال إن هذا العدد سيبقى "ثابتا بشكل عام".

وتابع قائلا للصحفيين المسافرين معه الأسبوع الماضي "سنسعى للتأكد من أن لدينا الإمكانات المناسبة على الأرض لدعم العراقيين مستقبلا".

وتابع ”لكني لا أعتقد بالضرورة أن ذلك سيسفر عن وجود أكبر للولايات المتحدة أو قوات التحالف".

وأربك قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ في ديسمبر كانون الأول بسحب القوات الأمريكية من سوريا فريقه للأمن الوطني وأدى إلى استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس.

كما صدم القرار أيضا حلفاء أمريكا ودفع جنرالات مثل فوتيل للتحرك سريعا لتنفيذ الانسحاب بطريقة تحافظ على أكبر مكاسب ممكنة.





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