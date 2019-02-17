2019/02/17 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

امانة بغداد، الاحد، بدء عمليات رفع التجاوزات من شارع حيوي في مدينة الشعلة شمال غربي

بغداد، والمغلق منذ 16 عاما، وذلك تمهيداً لفتحه.

وقالت

الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن فرقها “قامت برفع التجاوزات

عن شارع السوق (المسمى شعبياً بسوق الساحة)، في حي الشعلة شمال غربي بغداد، تمهيدا

لافتتاح الشارع الذي يربط جسر الشعب بمكتب بريد الشعلة والذي استولى عليه المتجاوزون

سنة 2003”.

وبينت

ان كوادرها “باشرت برفع التجاوزات بعد إنذار المتجاوزين لأكثر من مره وعدم امتثال

الكثير منهم الى الإنذار ورفع تجاوزه ما دعا بلدية الشعلة بالتحرك لإزالتهم والتمهيد

لفتح الشارع امام حركة السير والمرور”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تعلن رفع التجاوزات من شارع حيوي غربي العاصمة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تعلن رفع التجاوزات من شارع حيوي غربي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).