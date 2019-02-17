الداخلية تعلن القبض على عصابة سطو مسلح وسط بغداد

2019/02/17 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الداخلية، الاحد، اعتقال عصابة متهمة بعملية سطو مسلح على دار بمنطقة الكرادة

وسط بغداد، مبينة ان العصابة تتالف من ستة اشخاص.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، إنه “في إطار جهود ومتابعة

استخبارية حثيثة تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرادة من القاء القبض على عصابة مكونة

من ستة متهمين قاموا بتنفيذ عملية سطو مسلح على دار عائلة في منطقة الكرادة شارع

٦٢ مكونة من امرأتين وثلاثة اطفال بدافع السرقة” .

واضافت

الوزارة، أن “أحد أفراد العصابة قام بالاعتداء على العائلة باستخدام عصا وضربهم

بمنطقة الرأس في محاولة لاجبارهم على البوح بمكان الأموال التي تبتغي العصابة سرقتها

حيث توجهت الشرطة لمكان الحادث وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل المصابين إلى

مستشفى الجملة العصبية وبعضهم في حالة خطرة”.

وأوضحت

أن “السلطات التحقيقية في مكتب المكافحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

بصدد أفراد العصابة تمهيدا لاحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل”.

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