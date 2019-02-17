دولة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي

2019/02/17 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أياد السماوي

السلام عليكم ورحم الله وبعد ..

أحد الأصدقاء نقل لي يوم أمس السبت قول عن الأمين العام لحركة العراق الإسلامية ( كتائب الأمام علي )

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