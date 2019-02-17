المسلماوي.. دهون ومراهم تجميلية مسرطنة تغزو الاسواق

2019/02/17 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، عن دخول مراهم ودهون تجميلية نسائية تسبب سرطانات الجلد ومن مناشئ عديدة، مبينة ان تلك المراهم تباع في

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