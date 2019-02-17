افتتاح شارع مغلق منذ 16عاما في الشلعة

2019/02/17 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الأمانة في بيان تلقت "الغدير"نسخة منه، أنها "قامت برفع التجاوزات عن شارع السوق " المسمى شعبياً بسوق الساحة "في حي الشعلة شمال غرب بغداد تمهيدا لافتتاح الشارع الذي يربط جسر الشعب بمكتب بريد الشعلة والذي استولى عليه المتجاوزون سنة 2003".وأضاف البيان، أن "كوادر الأمانة باشرت برفع التجاوزات بعد إنذار المتجاوزين لأكثر من مرة وعدم امتثال الكثير منهم إلى الإنذار ورفع تجاوزه ما دعا بلدية الشعلة بالتحرك لإزالتهم والتمهيد لفتح الشارع إمام حركة السير والمرور".انتهى .م ك

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