الحوثي : اجتماع وارسو اجتماع أمريكي يهودي وليس اجتماعا إسلاميا

2019/02/17 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس اللجنة الثورية العليا في مسيرة البراءة من الخونة محمد علي الحوثي ان ما حصل في وارسو ليس التطبيع فقط بل هو أكثر من التطبيع .



مبيناً ان هدف مؤتمر هو من أجل التحالف العسكري في إطار تحالف الولاية الأمريكية الإسرائيلية العربية.

وقال الحوثي ان اجتماع وارسو اجتماع أمريكي يهودي وليس اجتماعا إسلاميا، والتحالف مع إسرائيل عمل خسيس.وتابع : " نحن اليمنيين نُنسب بإذن الله إلى المقاومة الفلسطينية واللبنانية وإلى كل أحرار العالم " .



مضيفاً " نقول لمن يبحثون عن مبررات للعدوان على اليمن "سقطت مبرراتكم" . واضاف الحوثي "مسار اليمن هو التضامن مع فلسطين وكل شعبها ومع لبنان وشعبه ولم ننثن أمام 4 سنوات من العدوان ولن تخيفنا تهديدات سفير بعد وارسو . ليختم قوله " هنيئاً لكم أنكم في خط الدفاع عن فلسطين وكل القضايا الإسلامية" انتهى ع.س

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