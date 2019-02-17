كربلاء تحصل على اول ميدالية عربية بالملاكمة

2019/02/17 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل لاعب نادي العراق الكربلائي والمنتخب الوطني العراقي للشباب بالملاكمة الحسن عامر محمد عبود على اول ميدالية عربية بالملاكمة بعد فوزه على بطل العرب التونسي حسام في بطولة العرب بالملاكمة لفئة الشباب والتي اقيمت في القاهرة وبمشاركة ١٢ دوله.وتعتبر هذه الميدالية هي اول ميدالية عربية بالملاكمة تدخل تاريخ كربلاء.ومن الجدير بالذكر ان العراق شارك في هذه البطولة بعشرة لاعبين وحصد على ثمانية أوسمة برونزية.

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