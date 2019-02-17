بعد كربلاء وقطر منتخبنا الوطني بالكرة الشاطئية يغادر الى لبنان

2019/02/17 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أختتم منتخب العراق بكرة القدم الشاطئية، تدريباته على ملعب اتحاد كرة القدم في بغداد قبل التوجه الى لبنان يوم غد الجمعة المقبل لإقامة معسكر تدريبي استعداداً لبطولة امم اسيا المؤهلة لكأس العالم.وقال مدرب المنتخب كريم مقدم في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية "سنغادر الى لبنان يوم الجمعة من اجل اقامة معسكر تدريبي هناك من الخامس عشر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري ويتضمن المعسكر ثلاثة مباريات ودية مع المنتخب اللبناني صاحب التصنيف الخامس اسيوياً".

واضاف ان "معسكر لبنان يأتي استعداداً لبطولة اسيا التي ستقام في تايلاند بداية شهر آذار المقبل حيث تضم مجموعتنا منتخبات إيران وعمان".

يذكر ان لجنة الكرة الشاطئية باتحاد كرة القدم قد اعدت في وقت سابق معسكرين تدريبيين للمنتخب اولهما في محافظة كربلاء والثاني في قطر ويعد معسكر لبنان ثالث المعسكرات التدريبية لمنتخبنا استعداداً لبطولة اسيا المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في باراغواي.

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