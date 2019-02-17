2019/02/17 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، أن التحالف مع الكيان الصهيوني يعتبر عمل خسيس.وقال الحوثي في كلمة له خلال مسيرات (البراءة من الخونة) تابعها / الأنصار/، أن “ الشعب اليمني لن ينفذ صبره تجاه العدوان الغاشم الذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات”، لافتًا إلى أن “جميع مبررات العدوان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحوثي يرد على المطبعين مع إسرائيل: التحالف مع الكيان الصهيوني يعتبر عمل خسيس alansaar.

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