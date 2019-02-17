2019/02/17 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قالت صحيفة “ديلي ميل” ،الاحد، أن القنصلية السعودية سدّدت كفالات تصل إلى 500 ألف دولار لتهريب مبتعثين سعوديين مطلوبين للعدالة جراء ارتكابهم لجرائم خطيرة في الولايات المتحدة.وذكرت الصحيفة نقلا عن مكتب التحقيقات الإتحادي الأمريكي (FBI) ان “الحكومة الإتحادية حقّقت في تهريب ما لا يقل عن 17 طالباً سعودياً يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم داخل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ديلي ميل”: السعودية تهرب مبتعثين سعوديين مطلوبين للعدالة جراء ارتكابهم لجرائم خطيرة في أمريكا alansaar.

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