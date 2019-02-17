رئيس الجمهورية: القضاء على الإرهاب يتطلب التزاماً دولياً بدعم البلدان المتضررة

2019/02/17 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد اليوم الأحد، رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل والوفد المرافق له.

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