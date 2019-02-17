تفجير عجلة مفخخة قبل وصولها الهدف شمال الموصل

2019/02/17 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… اعلن الخبير الامني فاضل ابو رغيف ،الاحد، عن تمكن القوات الامنية تفجير عجلة مفخخة مع الانتحاري الذي كان يقودها قبل وصولها الهدف شمال غربي الموصل.وذكر ابو رغيف في تغريدة عبر تويتر واطلعت عليها /المعلومة/، ان “القوات الامنية من اللواء 66 في الفرقة 20 وبالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية تمكنت من تفجير […]

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