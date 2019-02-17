ريال مدريد يحدد قيمة إيسكو تمهيدًا لبيعه

2019/02/17 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد، ان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني حدد قيمة لاعبه إيسكو، تمهيدًا لبيعه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.وأوضحت شبكة ”سبورت ميدياست“ أن ريال مدريد ينتظرعروضًا تتخطى الـ80 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيع لاعب الوسط إيسكو.وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي […]

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