بندر: رئاسة الوزراء رفعت التسكين عن رواتب ذوي المهن الصحية والتمريضية

2019/02/17 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتورة صفاء مسلم بندر، خلال مؤتمر صحفي، رئاسة الوزاراء رفع التسكين عن رواتب ذوي المهن الصحية والتمريضية وإطلاق الترفيعات من الدرجة الرابعة الى الدرجة الثانية لحملة شهادة الدبلوم في وزارة الصحة داعيةً وزارة الصحة بالعمل على تنفيذ مطالب موظفي المهن الصحيّة .وقالت بندر أن “مطالب المهن الصحية هي […]

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