المقاومة الإيرانية تطالب بطرد جواد ظريف ووكلاء المخابرات

2019/02/17 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال موسى أفشار، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس المقاومة الإيرانية المعارض، إن الجالية الإيرانية في ألمانيا تجتمع اليوم، الأحد، في ساحة ميونخ، لمطالبة قادة مؤتمر ميونخ بطرد محمد جواد ظريف، الذي تنكر بصفة وزير خارجية إيران، في ظل عدم اعتراف من الشعب الإيراني بالنظام الحاكم في البلاد.

وأوضح أفشار، خلال لقائه مع مراسلنا من ميونخ، أن النظام الإيراني هو مصدر الإرهاب وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما يطالب الشعب الإيراني بطرد عملاء النظام الإيراني وخاصة ميليشيات «فيلق القدس» وكذلك طرد وكلاء المخابرات للنظام الإيراني.

ونظمت المعارضة الإيرانية مظاهرة في مدينة ميونخ بألمانيا، رفضا على حضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للمؤتمر.

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