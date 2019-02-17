غدا.. كاتانيتش يقيم مؤتمرا صحفيا بمقر إتحاد الكرة

2019/02/17 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تضيف قاعة المؤتمرات في مقر اتحاد كرة القدم، في الساعة الثانية عشر

من بعد ظهر يوم غد الاثنين، المؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا الوطني،

السلوفيني كاتانيتش، في اول ظهور له بعد بطولة امّم اسيا، والحديث عن

مستقبل منتخبنا الوطني.من جانبه، تم أرجاء اجتماع لجنة فض النزاعات من يوم غد الاثنين الى

يوم الثلاثاء المقبل .

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