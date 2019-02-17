موصل980″ فيلم عراقي صور في الموصل و ينقل معاناة المختطفات الأيزيديات

2019/02/17 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ برلين فيلم عراقي اختير للمشاركة في مسابقة أجيال لمهرجان برلين السينمائي الدولي (ألمانيا) لسنة 2019 في أول عرض دولي للفيلم ، و أشاد به النقاد و المتابعين له في المهرجان و هو يحكي قصة شابة ايزيدية اسمها “درة” التي تحاول الهروب من براثن تنظيم داعش وركبت في صندوق السيارة لتجد نفسها وسط […]

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