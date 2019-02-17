التآخي الكردية: جلسة مجلس كركوك غداً الإثنين لن تشهد اختيار محافظ جديد

2019/02/17 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت كتلة التآخي الكردية، الأحد، اختيار محافظ جديد لمحافظة كركوك، خلال جلسة مجلس المحافظة المقرر عقدها، غداً الإثنين، قبل الاتفاق بين الحزبين الرئيسين والمكونات الاخرى.

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