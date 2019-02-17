بهاء الأعرجي يدعو سياسيي العراق للعب دور في حل الصراع الإيراني الأميركي

2019/02/17 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، سياسيي العراق الى لعب دور في حل الصراع الإيراني الأميركي.

وأكد الأعرجي في بيان، ان ‬ذهاب أميركا إلى قمة وارسو كان تجسيداً لتخوفها من قوة إيران، مبينا ان التمثيل الضعيف في هذه القمة والنتائج التي تمخّضت عنها قد حوّل هذا التخوف إلى حقيقة واقعية.

وشدد الأعرجي على ضرورة أن يكون للعراق دور في حل هذا الصراع، عازيا ذلك الى وجود توافقات إيرانية أميركية على قرارات عراقية مهمة.

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