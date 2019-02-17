2019/02/17 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / خلية الصقور تفجر سيارة مفخخة في ايمن الموصل

17/02/2019 18:21:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع/الموصل/م.ا

افاد مصدر امني في نينوى،اليوم الاحد، بأن خلية الصقور فجرت سيارة مفخخة بالانتحاري الذي يقودها في ايمن الموصل.

وقال المصدر في تصريح نقله مراسل(وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)، إن "خلية الصقور في نينوى بالتعاون مع لواء 66 فجرت مفخخة بالانتحاري الذي يقودها قرب بادوش بالجانب الايمن من الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / خلية الصقور تفجر سيارة مفخخة في ايمن الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / خلية الصقور تفجر سيارة مفخخة في ايمن الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).