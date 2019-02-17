محافظ واسط يدعو الملاكات التربوية الى المباشرة في مدارسهم غداً

2019/02/17 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، الملاكات التربوية في المحافظة الى المباشرة في مدارسهم يوم غد الاثنين، بعد ان أوصلوا اصواتهم اليوم خلال وقفتهم الاحتجاجية.

وقال المياحي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “استجابة لما تقدمت به مديرية تربية واسط من طلب لمباشرة الملاكات التربوية بمهامها في المدارس، وبعد ان أوصلوا اصواتهم اليوم خلال وقفتهم الاحتجاجية في مدينة الكوت، ندعوهم للمباشرة بمدارسهم اعتبارا من يوم غد الاثنين، لما فيه من خدمة ومصلحة لمحافظتنا وطلبتنا الأعزاء”.

وأضاف، “نحن نقف بالمساندة والتضامن مع أي من المطالب المشروعة لابناء محافظتنا الكرام، وشكراً لوعيكم وسلمية احتجاجاتكم”.

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