2019/02/17 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن الكيان الصهيوني يسعى إلى الحرب، وذلك في إشارة واضحة إلى الضربات الإسرائيلية في سوريا والتي تطاول أهدافا إيرانية.وقال ظريف خلال جلسة أسئلة وأجوبة في مؤتمر الأمن في ميونيخ إن “البعض يسعى الى الحرب”.وحين طلب منه تحديد هوية هؤلاء الاطراف، رد ببساطة “ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يسعى إلى الحرب alansaar.

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