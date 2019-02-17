2019/02/17 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..سيطرت القوات اليمنية ،الأحد، على موقع شرق جحفان بإمارة جازان بعد مهاجمة مواقع للعدوان السعودي.وقالت قناة “المسيرة” التابعة لـ”أنصار الله”، أن “مقاتلي الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي، وكبدوهم خسائر في صفوفهم”، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين خلال العملية الهجومية على مواقعهم، في حين لم يعلن الجيش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات اليمنية تسيطر على موقع للعدوان السعودي في إمارة جازان alansaar.

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