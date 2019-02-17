صالح يبحث مع فوتيل ملف تسليح الجيش العراقي من قبل واشنطن

2019/02/17 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، مع رئيس القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، تطوير التعاون الامني والعسكري بين البلدين، ومساهمة الولايات المتحدة بتسليح وتطوير القدرات العسكرية للقوات الامنية العراقية.وذكر بيان لمكتب صالح تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (17 شباط 2019)، أن “صالح بحث مع فوتيل أهمية تطوير التعاون الامني والعسكري […]

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