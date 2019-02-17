تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل على توحيد الجمارك

2019/02/17 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت مديرية الجمارك العامة في حكومة إقليم كردستان، الأحد، الاتفاق على توحيد الرسوم الجمركية في عموم البلاد، بالاعتماد على التعرفة الجمركية للإقليم.وقال مدير الجمارك، سامال عبد الرحمن في مؤتمر صحفي، تابعه “ناس”، إن “الاتفاق على توحيد الرسوم هو أحد الإيجابيات في التفاهمات بين الحكومتين، الاتحادية وبالإقليم”.وكانت حكومة الإقليم تفرض، بشكل […]

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