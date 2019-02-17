لجنة برلمانية مخولة بتعديل الدستور السوداني تلغي اجتماعا

2019/02/17 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن لجنة برلمانية مخولة بتعديل الدستور، كي تتيح للرئيس عمر البشير خوض الانتخابات للفوز بولاية جديدة، ألغت اجتماعا لها فجأة.

وأضافت “سونا”، أن الاجتماع كان مقررا اليوم الأحد، لكن تم تأجيله فجأة “لأسباب طارئة”.

وأوضحت الوكالة، أن موعدا جديدا سيتم الإعلان عنه فيما بعد.

ويسمح دستور السودان، المعدل في عام 2005، للرئيس بالترشح لفترتين مدة الواحدة 5 سنوات.

وتضرب السودان موجة احتجاجات منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي تدعو البشير- الذي يقبض على زمام السلطة منذ عام 1989 إبان انقلاب عسكري- إلى التنحي.

وفي الخرطوم استخدمت الشرطة اليوم، الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المحتجين المناهضين للحكومة، بحسب ناشطين محليين.

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