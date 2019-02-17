أومتيتي ضمن قائمة برشلونة لمواجهة ليون

2019/02/17 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويحل برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني ومتصدر الترتيب حالياً، ضيفاً على الفريق الفرنسي في ذهاب الدور ثمن النهائي الثلاثاء، وهو أدرج في التشكيلة التي أعلنها الأحد، المدافع الدولي الغائب عن صفوفه منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر للتعافي من آلام مزمنة في الركبة اليسرى.وانتقل أومتيتي (25 عاماً) إلى قطر لعلاج ركبته في كانون الأول/ديسمبر، قبل أن يعود إلى برشلونة لاستكمال المراحل العلاجية التي تهدف إلى تفادي خضوعه لعملية جراحية.وأعلن النادي الكتالوني في نهاية كانون الثاني/يناير أن أومتيتي عاود التدريب بشكل منفرد.وستشكل عودة المدافع السابق لليون دفعة قوية لبرشلونة في هذه الفترة التي يخوض فيها مباريات مهمة، إذ يستعد بعد اللقاء مع ليون، للحلول ضيفاً على إشبيلية في الدوري الإسباني في 23 شباط/فبراير، قبل لقاءي "كلاسيكو" ضد غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، الأول في إياب الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا (27 شباط/فبراير)، والثاني ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين لليغا (الثاني من آذار/مارس).

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