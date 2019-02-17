2019/02/17 | 19:01

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

هاجمت النائبة السابقة، سروة عبد الواحد، الاحد، حركة التغيير الكردية التي كانت تنتمي لها سابقا، مبينة ان التغيير باتت شريكة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

وقالت عبد الواحد، في تغريدة على حسابها بتويتر: "

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، وأمين عام حركة "عصائب اهل الحق" قيس الخزعلي، الاحد، على ضرورة أن يكون للبرلمان دور بوضح محددات السيادة الوطنية للبلاد.

وذكر المكتب الإعلامي، لأمين عام "عصائب اهل الحق"

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الاحد، حقيقة تشكيل سائرون تحالفاً جديداً مع الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، قد يمهد لفرط عقد تحالفي الاصلاح والبناء .

العكيلي وفي اشارة الى الاجتماعات الاخيرة بين التحالفين وما خرج من

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