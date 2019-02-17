تخصيص 206 مليارات موازنة لذي قار 70% منها للمشاريع المتوقفة

2019/02/17 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت محافظة ذي قار، الأحد، عن تخصيص 206 مليار دينار موازنة للمحافظة في 2019، مبينة ان 70% منها ستصرف للمشاريع القديمة والمتوقفة.وقال النائب الأول للمحافظة علاء الدخيلي لـ/ المعلومة /، إن “الحكومة خصصت إجمالي موازنة ذي قار لعام 2019 نحو 206 مليارات دينار”.وأضاف أنه “تم تخصيص 116 مليار منها موازنة […]

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