2019/02/17 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس المقاومة الإيرانية المعارض، شاهين قبادي، إن تظاهرة اليوم تعد رسالة لقادة مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد بألمانيا، بأن جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، لا يمثل الشعب الإيراني، ولكنه يمثل النظام الذي قام بإعدام 120 ألفا من الشعب الإيراني.

وأوضح قبادي، أن تظاهرة الجالية الإيرانية في ميونخ، اليوم الأحد، تأتي للتأكيد على ضرورة عدم مشاركة جواد ظريف في مثل هذا المؤتمر، لأنه يمثل نظام الملالي.

وطالب قبادي، المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، وكذلك احترام رغبة الشعب الإيراني في ممارسة الديمقراطية.

وتظاهر الآلاف قرب مقر انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، مطالبين بوضع حد للنزاعات، وتخصيص الميزانيات للتنمية ورفاهية الشعوب، بدلا من سباق التسليح.

ودعت المعارضة الإيرانية أنصارها للاحتشاد في ميونخ اليوم، الأحد، احتجاجا على حضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للمؤتمر، وإدانة النظام الإيراني، بسبب جرائمه داخل إيران ونشاطاته الإرهابية في عموم العالم.

كما دعت أيضا إلى طرد ممثل هذا النظام من الأمم المتحدة، وتحويل مقعد إيران إلى المقاومة الإيرانية.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالمعارضة الإيرانية: مشاركة ظريف في مؤتمر ميونخ لا تمثل الشعب) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالمعارضة الإيرانية: مشاركة ظريف في مؤتمر ميونخ لا تمثل الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).