عبد المهدي يبحث مع مسؤول اميركي التعاون في تدريب القوات والحرب ضد داعش

2019/02/17 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بمكتبه الرسمي اليوم الاحد مع الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى، التعاون في مجال التدريب والحرب ضد عصابات داعش .

وجرى بحث التعاون في مجالي الحرب ضد عصابات داعش الارهابية والتدريب، والتطورات الايجابية التي يشهدها العراق وتوجهات الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار وإعمار المدن المحررة والمتضررة، الى جانب جهود القضاء على بقايا داعش في سوريا.وحضر اللقاء جو هد القائم بأعمال السفارة الامريكية في العراق، والجنرال بول لا كامرا قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، والفريق اول الركن عثمان الغانمي رئيس اركان الجيش.

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