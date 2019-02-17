هذا ماتضمنه خطاب الكعبي للامانة العامة بشأن تعيينات تربية ذي قار

2019/02/17 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} خاطب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، الامانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة ملف تعيينات التربية في محافظة ذي قار.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الكعبي طالب امانة مجلس الوزراء بمعرفة الاخطاء التي رافقت هذه التعيينات ، والاسراع بكشف الاجراءات المناسبة بصددها".يشار الى ان التعيينات الاخيرة في تربية ذي قار شهدت خروقات ومخالفات بعد صدور امر جديد من الأمانة سبب إرباكاً شديداً وأخطاء كبيرة ووقوع غبن كبير لشريحة واسعة من الخرجين نتيجة الأخطاء الإدارية والفنية للتعيين.انتهى

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