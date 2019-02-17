تهديدات امريكا تدفع الدول الاخرى الى التسلح

2019/02/17 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / احمد كاظم… تهديدات ترامب و بومبيو وبولتن لروسيا و الصين و ايران و كوريا الشمالية و غيرها من الدول تدفع المهدّدين الى التسلح و الاستعداد للدفاع عن دولهم ما يفسر صناعة اسلحة حديثة و تجربتها.لماذا تهدد امريكا دول العالم؟ اولا: امريكا تعتقد انها شرطي العالم يحق لها العبث باستقراره متى تشاء و […]

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