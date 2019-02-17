صالح والخزعلي يناقشان السيادة الوطنية ودور مجلس النواب

2019/02/17 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، وأمين عام حركة “عصائب اهل الحق” قيس الخزعلي، اليوم الاحد، على ضرورة أن يكون للبرلمان دور يوضح محددات السيادة الوطنية للبلاد.وذكر المكتب الإعلامي للخزعلي ” في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان ” الخزعلي، التقى اليوم برئيس الجمهورية، برهم صالح في مكتبه ببغداد”.وأضاف البيان، ان “الطرفين تطرقا ...

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