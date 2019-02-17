عبد المهدي يبحث مع جنرال أميركي جهود القضاء على فلول داعش

2019/02/17 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- بحث رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، اليوم الاحد، مع قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل اخر المستجدات الامنية والتعاون بين البلدين.وقال بيان لمكتب عبد المهدي انه “استقبل بمكتبه الرسمي اليوم، الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى ، بمناسبة انتهاء عمله”.واضاف انه “جرى بحث التعاون ...

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