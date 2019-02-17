تيريزا ماي تناشد نواب حزبها دعمها في ملف بريكست

2019/02/17 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستتحدث في الأيام المقبلة إلى كل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ووجهت رسالة إلى أعضاء البرلمان البريطاني

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