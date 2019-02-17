2019/02/17 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن موافقة وزير الصحة علاء العلوان على رفع التسكين الوظيفي عن الكوادر التمريضية ورفع مخصصات الخطورة الى 100%، فيما بينت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة توافق على رفع التسكين الوظيفي ونسبة الخطورة الى 100% للكوادر التمريضية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة توافق على رفع التسكين الوظيفي ونسبة الخطورة الى 100% للكوادر التمريضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).