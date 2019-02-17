برهم صالح للجنرال جوزيف فوتيل : القضاء على الإرهاب يتطلب التزاما دوليا

2019/02/17 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 17 شباط / فبراير: إستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، اليوم الأحد ، رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل والوفد المرافق له.

وأكد الرئيس أهمية تطوير التعاون الامني والعسكري بين البلدين ومساهمة الولايات المتحدة بتسليح وتطوير القدرات العسكرية للقوات الامنية العراقية.واشار رئيس الجمهورية الى، ان” القضاء على الإرهاب بصورة نهائية يتطلب تعاوناً والتزاماً من قبل المجتمع الدولي في دعم ومساندة البلدان المتضررة واعادة اعمارها، مشيداً بالدور الكبير للتحالف الدولي في القضاء على عصابات داعش الارهابية” .

وجرى خلال اللقاء التأكيد على الالتزام بحماية السيادة العراقية، وان وجود اي قوات لاغراض الدعم في مواجهة الارهاب هي بدعوة من الحكومة العراقية وضمن الاهداف المتفق عليها.



انتهى اح

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