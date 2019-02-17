جيرونا يوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد في الليجا

2019/02/17 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقط جيرونا مستضيفه ريال مدريد على ملعبه "سانتياجو برنابيو" ووسط جماهيره في المباراة التي جمعت الفريقين ب‍بطولة الدوري الإسباني.

ونجح النادي الكتالوني في تحقيق الفوز بهدف لهدفين في إطار مباريات الجولة الـ24 من المسابقة المحلية.

ورغم بداية أصحاب الأرض في التسجيل بالدقيقة 25 من زمن المباراة برأسية من كاسيميرو بعد عرضية من توني كروس.

لكن في الشوط الثاني، تغيرت الأحوال ونجح جيرونا من تشكيل الخطورة على مرمى ريال مدريد وفي الدقيقة 65، تحصل الفريق الكتالوني على ركلة جزاء نفذها كريستيان ستواني، ببراعة وسجل هدف التعادل لفريقه.

وبعد مرور 10 دقائق كاملة، استطاع بورتو جناح جيرونا من تسجيل الهدف الثاني للضيوف بالدقيقة 75 من متابعة رأسية لتصدي تيبو كورتوا لتسديدة صعبة من أنطونيو لوزانو.

وقبل نهاية المباراة وبالدقيقة 90، شهدت المباراة طرد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بعد اعتداء قوي على مدافع جيرونا ألكالا داخل منطقة جزاء جيرونا ليحصل على بطاقته الصفراء الثانية في المباراة ويخرج من الملعب.

بهذه النتيجة، يتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 45 ويخسر الوصافة ويظل بالمركز الثالث بترتيب جدول الدوري، ويحصل جيرونا على 3 نقاط ثمينة ليرتفع رصيده عند 27 نقطة بالمركز 15 ويقدم هدية لجاره الكتالوني برشلونة.

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