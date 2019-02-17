تظاهرات جديدة لـ«السترات الصفراء» تطالب باستقالة ماكرون ووزير الداخلية

2019/02/17 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع متظاهرو السترات الصفراء وسط باريس، الأحد، في خضم دعوات إلى تنظيم مسيرات متعددة في أرجاء باريس وبعض المدن الفرنسية.

وتنظم الحركة، التي تشهد انقسامات متزايدة، احتجاجات كل سبت منذ السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، غير أن بعض الجماعات تنظم مسيرات هذا الأحد احتفالا بمرور ثلاثة أشهر على انطلاق الحركة.

كما تأتي في وقت فتحت السلطات في باريس تحقيقا اليوم، الأحد، حول تصريحات مناهضة للسامية ترددت خلال خطاب لفيلسوف شهير في احتجاج لأصحاب السترات الصفراء بالعاصمة الفرنسية، في واقعة أثارت قلقا على الصعيد الوطني إزاء تطرف الحركة المتزايد.

واستهدف عدد من المتظاهرين الفيلسوف أليان فينكلكروت بالسباب على هامش مظاهرة للسترات الصفراء في باريس.

وتسبب الحدث الصادم في انتقادات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشخصيات بارزة.

وأفاد مراسل الغد في باريس، أحمد كيلاني، بانطلاق مظاهرات للسترات الصفراء من قوس النصر في الشانزلزيه، ووصلت لساحة الأنفليد لتصل إلى ساحة السلام خلف برج إيفل.

وأوضح مراسلنا، أن المتظاهرين طالبوا باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون واستقالة وزيرة الداخلية، ونددوا باستخدام العنف ضد المتظاهرين.

وبدأت الحركة كاحتجاج ضد ارتفاع أسعار الوقود، ثم اتسعت لتشمل العديد من المخاوف بشأن مستويات المعيشة في فرنسا، والضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر المتوسطة.

واستلهمت الحركة اسمها من السترات الصفراء المشعة، التي يتعين على قادة السيارات في فرنسا الاحتفاظ بها في سياراتهم للطوارئ.

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