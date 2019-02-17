البرلمان يعتزم التحقيق: شركات التمويل الذاتي الحكومية.. لماذا تخسر؟

2019/02/17 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن النائب عن سائرون في لجنة الخدمات والإعمار، برهان المعموري، الأحد عزم البرلمان استضافة مدراء الشركات الخاسرة التابعة للوزارات الحكومية مع بداية الفصل التشريعي الثاني ، مؤكداً على ضرورة إنهاء هذا الملف وايجاد الحلول الناجعة له.وقال المعموري في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (17 شباط 2019)، إن “من أهم تلك […]

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